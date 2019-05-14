Франція закликає Київ не пов’язувати Мінські угоди з ситуацією в Раді Європи

Франція наполягає на необхідності виконувати Мінські угоди і закликає Київ не пов’язувати їх з ситуацією в Раді Європи.

Про це заявив представник МЗС Франції на щоденному брифінгу.

"Зобов'язання сторін щодо виконання Мінських угод повинні дотримуватися. Вони не можуть бути пов'язані з ситуацією в Раді Європи", - заявив він.

Представник МЗС Франції при цьому нагадав слова президента Еммануеля Макрона, який виступає за знаходження рішення, яке дозволило б зберегти Росію в рамках Ради Європи з усіма правами та обов'язками, пов'язаними з цим.

"Франція закликає всі держави-члени підтримати зусилля, що робляться в даному напрямку у цей час" - сказав він.

Нагадаємо:

Напередодні у Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін припустив відмову України від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб’ються зняття санкційного тиску з РФ у Раді Європи.

Головним лобістом зняття санкційного тиску є Німеччина, яку підтримують французи та низка інших держав.

Європейська правда