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Франция призывает Киев не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы

Вторник, 14 мая 2019, 15:20

Франция настаивает на необходимости выполнять Минские соглашения и призывает Киев не связывать их с ситуацией в Совете Европы.

Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге.

"Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы", - заявил он.

Представитель МИД Франции при этом напомнил слова президента Эммануэля Макрона, который выступает за нахождение решения, которое позволило бы сохранить Россию в рамках Совета Европы со всеми правами и обязанностями.

"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия, предпринимаемые в данном направлении в настоящее время", - сказал он.

Напомним:

  • Накануне в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин допустил отказ Украины от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.
  • Главным лоббистом снятия санкционного давления является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств.

Европейская правда

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Темы: ФранцияМинские соглашения
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