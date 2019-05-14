Франция призывает Киев не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы

Франция настаивает на необходимости выполнять Минские соглашения и призывает Киев не связывать их с ситуацией в Совете Европы.

Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге.

"Обязательства сторон по выполнению Минских соглашений должны соблюдаться. Они не могут быть связаны с ситуацией в Совете Европы", - заявил он.

Представитель МИД Франции при этом напомнил слова президента Эммануэля Макрона, который выступает за нахождение решения, которое позволило бы сохранить Россию в рамках Совета Европы со всеми правами и обязанностями.

"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия, предпринимаемые в данном направлении в настоящее время", - сказал он.

Напомним:

Накануне в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин допустил отказ Украины от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Главным лоббистом снятия санкционного давления является Германия, которую поддерживают французы и ряд других государств.

Европейская правда