Європа може зруйнувати Мінськ, якщо простить Росію – Климпуш-Цинцадзе

Незважаючи на заяви про можливу "смерть Мінська" через кризу в Раді Європи, віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що санкції, прив'язані до Мінських угод, будуть поновлені.

Про це вона заявила журналістам в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми маємо всі шанси продовжити санкції (запроваджені на рівні ЄС) в червні на основі Мінська", - заявила вона.

Віце-прем’єрка також заявила, що йдеться не про можливій вихід України з Мінська, а про імовірну шкоду Мінським угодам через дії європейських партнерів.

"Я зрозуміла міністра Клімкіна таким чином: якщо наші європейські партнери руйнуватимуть засади, на яких Росія може повернутися до ПАРЄ, то ці європейські країни можуть звинувачувати самі себе у тому, що вони зруйнували Мінськ", - пояснила вона.

Як повідомлялося, раніше Клімкін заявив, що обіцяє "смерть Мінська" у разі, якщо держави Європи підуть на прощення Росії у Раді Європи.