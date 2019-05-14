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Европа может разрушить Минск, если простит Россию – Климпуш-Цинцадзе

Вторник, 14 мая 2019, 16:16

Несмотря на заявления о возможной "смерти Минска" из-за кризиса в Совете Европы, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что санкции, привязанные к Минским соглашениям, будут продолжены.

Об этом она заявила журналистам в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Вице-премьер считает, что санкции, внедрили против России, должны возобновить в июне, поскольку Россия продолжает нарушать "Минские соглашения".

"У нас есть все шансы продолжить санкции (введенные на уровне ЕС) в июне на основе "Минска", - заявила она.

Вице-премьер также заявила, что речь идет не о возможном выходе Украины из "Минска, а о вероятном вреде Минским соглашениям из-за действий европейских партнеров.

"Я поняла министра Климкина следующим образом: если наши европейские партнеры разрушат основы, на которых Россия может вернуться в ПАСЕ, то эти европейские страны могут обвинять сами себя в том, что они разрушили Минск", - пояснила она.

Как сообщалось, ранее Климкин заявил, что обещает "смерть Минска" в случае, если государства Европы пойдут на прощение России в Совете Европы.

Темы: Минские соглашения
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