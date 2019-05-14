Луценко готовий надати США всі платіжки щодо сина Байдена
Генпрокурор України Юрій Луценко готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурував екс-міністр екології Микола Злочевський і американські громадяни, зокрема син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час свого брифінгу у вівторок.
"Після того як відбулася у нас революція, зміна влади і абсолютно зрозумілим став наш євроатлантичний вибір, пан Злочевський запросив на початку 2014 року до правління своєї компанії ряд представників, тісно пов’язаних із вищим керівництвом США, зокрема віце-президента США (Джо Байдена – ред.) та держсекретаря США. В принципі, в цьому немає жодного правопорушення з точки зору українського законодавства", - сказав Луценко.
"Тепер ми вже вилучили всю документацію і бачимо всі суми платежів цим та іншим особам. Компанія "Burisma" сплачувала фізичним особам, як наприклад пану Кваснєвскому, так і юридичним особам, які пов’язані із сином пана Байдена, якого зовуть Хантер Байден. Я можу сказати що це мільйонні платежі. Не можу повідомити ні дати, ні платіжки, але вони є у нас в розпорядженні. Ми нарешті їх отримали в установленому законом порядку цього року", - додав генпрокурор.
Луценко кілька разів наголосив, що українське законодавство вони не порушили.
"Чи порушили вони американське законодавство судити не мені... Я готовий зустрітися з керівництвом правоохоронних органів США для того, щоб надати їм усі необхідні матеріали, аби вони перевірили усіх американських громадян, причетних до компанії "Burisma" на законність їхніх дій", - сказав Луценко.
Нагадаємо:
- Burisma Group здійснює розвідку, видобуток, виконання сервісних послуг і реалізацію вуглеводнів. Бенефіціаром групи є Микола Злочевський.
- Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
- Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
- Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
- У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.
- У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.
- У лютому 2018 року Злочевський повернувся в Україну.
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