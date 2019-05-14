Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко готовий надати США всі платіжки щодо сина Байдена

Вівторок, 14 травня 2019, 16:37

Генпрокурор України Юрій Луценко готовий передати слідчим США матеріали зі справ, де фігурував екс-міністр екології Микола Злочевський і американські громадяни, зокрема син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час свого брифінгу у вівторок.

"Після того як відбулася у нас революція, зміна влади і абсолютно зрозумілим став наш євроатлантичний вибір, пан Злочевський запросив на початку 2014 року до правління своєї компанії ряд представників, тісно пов’язаних із вищим керівництвом США, зокрема віце-президента США (Джо Байдена – ред.) та держсекретаря США. В принципі, в цьому немає жодного правопорушення з точки зору українського законодавства", - сказав Луценко.

"Тепер ми вже вилучили всю документацію і бачимо всі суми платежів цим та іншим особам. Компанія "Burisma" сплачувала фізичним особам, як наприклад пану Кваснєвскому, так і юридичним особам, які пов’язані із сином пана Байдена, якого зовуть Хантер Байден. Я можу сказати що це мільйонні платежі. Не можу повідомити ні дати, ні платіжки, але вони є у нас в розпорядженні. Ми нарешті їх отримали в установленому законом порядку цього року", - додав генпрокурор.

Луценко кілька разів наголосив, що українське законодавство вони не порушили.

"Чи порушили вони американське законодавство судити не мені... Я готовий зустрітися з керівництвом правоохоронних органів США для того, щоб надати їм усі необхідні матеріали, аби вони перевірили усіх американських громадян, причетних до компанії "Burisma" на законність їхніх дій", - сказав Луценко.                    

Нагадаємо:

  • Burisma Group здійснює розвідку, видобуток, виконання сервісних послуг і реалізацію вуглеводнів. Бенефіціаром групи є Микола Злочевський.
  • Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою.
  • Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.
  • Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.
  • У грудні 2016 року з'явилась інформація про те, що Злочевський нібито зустрічався з нардепом від БПП Ігорем Кононенком у Відні, що сам Кононенко спростовував.
  • У січні 2018 року, Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.
  • У лютому 2018 року Злочевський повернувся в Україну.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: