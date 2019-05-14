Луценко готов предоставить США все платежки в отношении сына Байдена
Генпрокурор Украины Юрий Луценко готов передать следственным США материалы по делам, где фигурировал экс-министр экологии Николай Злочевский и американские граждане, в том числе, сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время своего брифинга во вторник.
"После того как произошла у нас революция, смена власти и абсолютно понятным стал наш евроатлантический выбор, господин Злочевский пригласил в начале 2014 года в правление своей компании ряд представителей, тесно связанных с высшим руководством США, в частности вице-президента США (Джо Байдена - ред.) и госсекретаря США. В принципе, в этом нет никакого правонарушения с точки зрения украинского законодательства", - сказал Луценко.
"Теперь мы уже изъяли всю документацию и видим все суммы платежей этим и другим лицам. Компания "Burisma" платила физическим лицам, например господину Квасневскому, так и юридическим лицам, которые связаны с сыном господина Байдена, которого зовут Хантер Байден. Я могу сказать, что это миллионные платежи. Не могу сообщить ни дат, ни платежки, но они есть у нас в распоряжении. Мы наконец их получили в установленном законом порядке в этом году", - добавил генпрокурор.
Луценко несколько раз подчеркнул, что украинское законодательство названые люди не нарушили.
"Нарушили ли они американское законодательство судить не мне... Я готов встретиться с руководством правоохранительных органов США для того, чтобы предоставить им все необходимые материалы, чтобы они проверили всех американских граждан, причастных к компании "Burisma" на законность их действий", - сказал Луценко.
Напомним:
- Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнения сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Николай Злочевский.
- Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
- Осенью 2016 с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.
- Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
- В декабря 2016 года появилась информация о том, что Злочевский якобы встречался с нардепом от БПП Игорем Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.
- В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.
- В феврале 2018 Злочевский вернулся в Украину.
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