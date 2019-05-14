Український військовий загинув на Донбасі, ще двоє – поранені
Вівторок, 14 травня 2019, 18:23
В зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.
Про це у вівторок йдеться у повідомленні ООС у Facebook.
Ще двоє отримали поранення.
Зазначається, що від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, заявляють в штабі.
Українська правда