Український військовий загинув на Донбасі, ще двоє – поранені

В зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.

Про це у вівторок йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

Ще двоє отримали поранення.

Зазначається, що від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, заявляють в штабі.