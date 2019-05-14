Український військовий загинув на Донбасі, ще двоє – поранені

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Вівторок, 14 травня 2019, 18:23

В зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовослужбовець.

Про це у вівторок йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

Ще двоє отримали поранення.

Зазначається, що від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню.

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, заявляють в штабі.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС


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