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Украинский военный погиб на Донбассе, еще двое – ранены

Вторник, 14 мая 2019, 18:23

В зоне проведения операции объединенных сил погиб украинский военнослужащий.

Об этом во вторник говорится в сообщении ООС в Facebook.

Еще двое получили ранения.

Отмечается, что с начала суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, заявляют в штабе.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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