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Угорські винущувачі знову перехопили російські літаки над Балтикою

Середа, 15 травня 2019, 04:50

Базовані на литовському аеродромі Шяуляй угорські винищувачі Gripen 14 травня вдруге за останню добу підняли за тривогою у небо над Балтикою.

Про це повідомило Міністерство оборони Угорщини, пише Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, на підмогу вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі.

Згідно з інформацією угорського оборонного відомства, ці винищувачі полетіли на перехоплення військових літаків Іл-22 та Су-27 з Російської Федерації, які здійснювали польотні маневри у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, однак не вели жодного радіозв’язку із авіадиспетчерськими службами країн Балтії.

Угорські та британські винищувачі, що патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили маневр перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування у Литві та Естонії.

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