Венгерские истребители вновь перехватили российские самолеты над Балтикой
Базирующиеся на литовском аэродроме Шяуляй венгерские истребители Gripen 14 мая во второй раз за последние сутки подняли по тревоге в небо над Балтикой.
Об этом сообщило Министерство обороны Венгрии, пишет Радио Свобода.
Согласно сообщению, на помощь вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.
Согласно информации венгерского оборонного ведомства, эти истребители полетели на перехват военных самолетов Ил-22 и Су-27 из Российской Федерации, осуществляющих полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели никакой радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.
Венгерские и британские истребители, патрулирующие этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.
Напоминаем:
- 13 мая пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.