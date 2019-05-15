Венгерские истребители вновь перехватили российские самолеты над Балтикой

Базирующиеся на литовском аэродроме Шяуляй венгерские истребители Gripen 14 мая во второй раз за последние сутки подняли по тревоге в небо над Балтикой.

Об этом сообщило Министерство обороны Венгрии, пишет Радио Свобода.

Согласно сообщению, на помощь вылетели также британские самолеты Eurofighter Typhoon с эстонской базы Амари.

Согласно информации венгерского оборонного ведомства, эти истребители полетели на перехват военных самолетов Ил-22 и Су-27 из Российской Федерации, осуществляющих полетные маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, однако не вели никакой радиосвязи с авиадиспетчерскими службами стран Балтии.

Венгерские и британские истребители, патрулирующие этот воздушный сектор на высоте 8600 метров, осуществили маневр перехвата российских военных самолетов, вернувшись на аэродромы своего базирования в Литве и Эстонии.

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