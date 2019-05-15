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Війна на сході: 11 обстрілів за добу, один боєць ООС загинув

Середа, 15 травня 2019, 07:34

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм – поблизу села Лебединське;
  • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

  • з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Шуми;
  • з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новоолександрівка;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу населеного пункту Новозванівка;
  • з ручних протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Майорськ;
  • з великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Луганське.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 14 травня одного окупанта було поранено.

Станом на 7:00 15 травня ворог тричі обстріляв українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

  • з мінометів калібру 120 мм – біля міста Мар’їнка;
  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Павлопіль;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
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