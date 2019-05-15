Война на востоке: 11 обстрелов за сутки, один боец ​​ООС погиб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил:

из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское;

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Широкино;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Шумы;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новоалександровка;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из ручных противотанковых гранатометов - около населенного пункта Майорск;

из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 14 мая один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 15 мая враг трижды обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

из минометов калибра 120 мм - у города Марьинка;

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские военнослужащие открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.