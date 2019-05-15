Facebook змінює правила живих трансляцій Live

Соцмережа Facebook змінила правила прямих включень після жахливих терористичних атак у Новій Зеландії, аби її послуги не завдавали шкоди й не поширювали ненависть.

Відтепер люди, які порушили певні правила – включаючи політику щодо небезпечних організацій та окремих осіб – будуть обмежені у використанні Facebook Live, повідомляє Facebook Newsroom,.

Крім того, соцмережа запланувала дослідження, як уникнути випадків, коли люди модифікують відео, щоб уникнути його виявлення і переписати пізніше. Компанія інвестує 7,5 млн доларів у дослідження з удосконалення технології аналізу зображень і відео.

Раніше контент, розміщений із порушенням стандартів соцмережі, компанія видаляла. Якщо порушення щодо змісту тривали, Facebook-акаунти блокували на певний час.

Тепер правила стають суворішим саме для живих трансляцій.

Той, хто порушує "найсерйозніші правила" Facebook, буде обмежений у використанні Live протягом певних періодів часу – наприклад, 30 днів – починаючи з першого порушення. Наприклад, того, хто поділився посиланням на заяву терористичної групи без контексту, буде негайно заблоковано від використання Live протягом певного періоду часу.

"Ми плануємо поширити ці обмеження на інші сфери протягом найближчих тижнів, починаючи з попередження того, щоб ці ж люди створювали оголошення на Facebook", – зазначає компанія.

"Ми визнаємо напруженість між людьми, які віддають перевагу необмеженому доступу до наших послуг, та обмеженням, необхідним для безпеки людей у Facebook. Наша мета – мінімізація ризику зловживань у режимі Live, що дозволяє людям користуватися живими стрімами в позитивний спосіб", – наголосила компанія.

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