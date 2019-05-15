Facebook меняет правила живых трансляций Live

Соцсеть Facebook изменила правила прямых включений после ужасных террористических атак в Новой Зеландии, чтобы ее услуги не наносили вреда и не распространяли ненависть.

Отныне люди, которые нарушившие определенные правила – включая политику в отношении опасных организаций и отдельных лиц – будут ограничены в использовании Facebook Live, сообщает Facebook Newsroom.

Кроме того, соцсеть запланировала исследования, как избежать случаев, когда люди модифицируют видео, чтобы избежать его обнаружения и переписать позже. Компания инвестирует 7,5 млн долларов в исследования по совершенствованию технологии анализа изображений и видео.

Ранее контент, размещенный с нарушением стандартов соцсети, компания удаляла. Если нарушения по содержанию продолжались, Facebook-аккаунты блокировали на определенное время.

Теперь правила становятся строже именно для живых трансляций.

Тот, кто нарушает "серьезные правила" Facebook, будет ограничен в использовании Live в течение определенных периодов времени – например, 30 дней, начиная с первого нарушения. Например, тому, кто поделился ссылкой на заявление террористической группы без контекста, будет немедленно заблокировано использование Live в течение определенного периода времени.

"Мы планируем распространить эти ограничения на другие сферы в течение ближайших недель, начиная с предупреждения того, чтобы эти же люди создавали объявления на Facebook", – отмечает компания.

"Мы признаем напряженность между людьми, которые отдают предпочтение неограниченному доступу к нашим услугам, и ограничениям, необходимым для безопасности людей в Facebook. Наша цель – минимизация риска злоупотреблений в режиме Live, что позволит людям пользоваться живыми стримами положительным образом", – отметила компания.

Напомним