Немає підстав забрати томос – Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявляє, що не існує підстав, щоб забрати в України томос про автокефалію православної церкви.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Нема підстави відбирати томос", – заявив Філарет.

На його думку, існування Київського патріархату всередині України не порушує томос.

"Тому що представник Константинопольського патріархату Еммануїл сказав, що "ви зараз – частина Константинопольського патріархату, а коли ви отримаєте томос про автокефалію… Церква автокефальна незалежна і тому можете робити все, що ви хочете". Чого ми хочемо? Ми хочемо об’єднати українське православ’я в одну церкву", – сказав Філарет.

Він також додав, що українська православна церква не претендує на визнання патріархату "за межами України".

"Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як київська митрополія", – зазначив Філарет.

Він підкреслив, що українські церковні діячі зберігають єдність, "незважаючи на різні думки", і це теж свідчить про те, що підстави відбирати томос немає.

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