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Немає підстав забрати томос – Філарет

Середа, 15 травня 2019, 09:34
Немає підстав забрати томос – Філарет

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявляє, що не існує підстав, щоб забрати в України томос про автокефалію православної церкви.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Нема підстави відбирати томос", – заявив Філарет.

На його думку, існування Київського патріархату всередині України не порушує томос.

"Тому що представник Константинопольського патріархату Еммануїл сказав, що "ви зараз – частина Константинопольського патріархату, а коли ви отримаєте томос про автокефалію… Церква автокефальна незалежна і тому можете робити все, що ви хочете". Чого ми хочемо? Ми хочемо об’єднати українське православ’я в одну церкву", – сказав Філарет.

Він також додав, що українська православна церква не претендує на визнання патріархату "за межами України".

"Для того, щоб нам об’єднатися, нам треба зберігати українську церкву як патріархат, але тільки в межах України. Ми за межами України не претендуємо на визнання нас як патріархату. І тому підстав для відібрання томосу нема. Бо ми визнаємо себе назовні як київська митрополія", – зазначив Філарет.

Він підкреслив, що українські церковні діячі зберігають єдність, "незважаючи на різні думки", і це теж свідчить про те, що підстави відбирати томос немає.

Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися в єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано Томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його Епіфанію.
  • На початку травня Філарет заявляв, що УПЦ КП не ліквідована, та направив понад 60 єпископам ПЦУ запрошення на зустріч на бланках неіснуючого Київського патріархату. Але на святкування до Філарета приїхали лише 4 єпископи.
  • На сайті колишньої УПЦ КП було оприлюднене різке звернення Філарета до Епіфанія та запрошення його на святкування пам’яті святого священномученика Макарія, також на бланку Київського патріархату.
  • У відповідь на заяву Філарета у Міністерстві культури заявили, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування й увійшла до Православної церкви України.
  • 12 травня Філарет заявив, що допускає поділ Православної церкви України. Він також стверджував, що, як і предстоятель ПЦУ, уповноважений скликати Собор.

Теми: ФіларетПравославна Церква Українитомос
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