Нет оснований забрать томос – Филарет
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что не существует оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии православной церкви.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Нет оснований отбирать томос", - заявил Филарет.
По его мнению, существование Киевского патриархата внутри Украины не нарушает томос.
"Потому что представитель Константинопольского патриархата Эммануил сказал, что "вы сейчас – часть Константинопольского патриархата, а когда вы получите томос об автокефалии... Церковь автокефальная независимая и поэтому можете делать все, что вы хотите". Чего мы хотим? Мы хотим объединить украинское православие в одну церковь", - сказал Филарет.
Он также добавил, что украинская православная церковь не претендует на признание патриархата "за пределами Украины".
"Для того чтобы нам объединиться, нам надо сохранять украинскую церковь как патриархат, но только в пределах Украины. Мы за пределами Украины не претендуем на признание нас как патриархата. И поэтому оснований отобрать томос нет. Потому что мы признаем себя за пределами Украины как киевская митрополия", - отметил Филарет.
Он подчеркнул, что украинские церковные деятели сохраняют единство, "несмотря на разные мнения", и это тоже свидетельствует о том, что оснований отбирать томос нет.
Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата. Но на празднование к Филарету приехали только 4 епископа.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.