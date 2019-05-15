Филарет: Епифаний угоден Москве, Порошенко нарушил договоренности

Патриарх Филарет заявляет, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает существовать, а президент Петр Порошенко нарушил договоренности.

Кроме того, он считает, что "Москве угодно" руководство Епифания в новой Православной церкви Украины, ведь критика в адрес митрополита не звучит.

Об этом 90-летний патриарх Филарет заявил в обращении "ко всей украинской православной пастве".

Он утверждает, что отказ от статуса патриархата "был чисто ситуативным", а Киевский патриархат юридически продолжает существовать.

По словам Филарета, нынче "Порошенко отступил от обещанных договоренностей и фактически дал согласие на ликвидацию Киевского патриархата".

По его словам, и "митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 года", поэтому в Украинской церкви сейчас – "разделение, двоевластие, которое может привести к печальных последствиям".

Филарет заявил, что он ради томоса пошел на "унижение": собрал подписи архиереев о прекращении действия Киевского патриархата и отказался от выдвижения на главу новой церкви.

По его словам, была договоренность, что митрополит Епифаний будет предстоятелем и представителем ПЦУ в православном мире, а "руководство церковью в Украине" будет за патриархом, но "эта договоренность нарушена и не выполняется на деле".

"Поэтому в церкви возникло разделение", – заявил Филарет и опроверг, что причина в его властолюбии.

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Патриарх также заявил, что была и еще планируется попытка отстранить его от служения.

Он возмущается, что за 5 месяцев митрополит Епифаний "ни разу не служил с патриархом" и "не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, а даже и не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз".

"На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположно. Пугает отзывом Томосу, а на деле делает все, чтобы это произошло. Если это, не дай Бог, случится, то он перестанет быть предстоятелем и станет рядовым архиереем", – заявил Филарет.

"Москва довольна положением дел в УПЦ. То, чего она не могла достичь разными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство", – считает он.

Патриарх отметил, что переход приходов Московского патриархата в Украинскую православную церковь замедлился, а перехода архиереев МП после томоса вообще не было: "Потому Москва может радоваться".

Филарет считает, что именно благодаря Киевскому патриархату состоялся томос. И хотя ради автокефалии согласились считаться в мире метрополией, но внутренне нужен статус патриархата, потому что Украинская православная церковь большая.

"В будущем мы хотим быть признанными в статусе патриархата. Вселенская патриархия не отрицает того, как это видно из интервью представителя Константинопольского патриархата архиепископа Даниила. Но это может быть, как он сказал, после объединения всего украинского православия", – сказал патриарх.

"А для того, чтобы нам продолжать объединения в единую поместную Украинскую православную церковь, надо жить и трудиться для признания будущего патриархата", – заявил он.

Напомним, 14 мая на мероприятие Филарета приехали лишь 4 архиерея. Как полагают, это показало слабую поддержку его идеи восстановления УПЦ КП.