Довірена особа Коломойського керувала однією з фірм Курченка, у якої ГПУ конфіскувала $1,3 млрд

Довірена особа олігарха Ігоря Коломойського одночасно керувала компанією втікача Сергія Курченка - "Sabulong trading ltd", у якої ГПУ у 2017 році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією, створеною колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Про це йдеться в публікації "Української правди" та Центру протидії корупції: Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського.

У 2018 році "Українська правда" та "Центр протидії корупції" опублікували "секретне" судове рішення, згідно із яким, прокуратура конфіскувала в оточення Януковича - $1,3 млрд.

З рішення випливало, що злочинці використовували реєстраційні документи, печатки, систему клієнт-банкінгу для переведення коштів з українських компаній на підконтрольні фірми на Кіпрі, Панамі та Белізі. У кінцевому рахунку гроші "осіли" на рахунках 10 офшорів. Зокрема, і на рахунку "Sabulong trading LTD".

За інформацією ряду судових рішень, "Sabulong trading ltd" контролювали мільйонери-втікачі: Сергій Курченко та екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов. Саме їм належали компанії, рахунки яких через кілька місяців після Революції Гідності були заблоковані.

Формально, засновником "Sabulong trading ltd" через кіпрську компанію "Sykon nominees limited" був саме Панікос Симеу, який і керував цією фірмою. Тоді ж, у 2014 році, після відкриття провадження кіпріот повністю вийшов із структури власності й управління токсичною компанією.

Та Сергій Курченко не єдиний український олігарх, інтереси якого обслуговував Панікос Симеу.

Повідомляється, що одночасно із Курченко кіпріот представляв інтереси іншого українського олігарха Ігоря Коломойського в сфері медіа, сталі, шинному бізнесі і навіть морських терміналів.

Зазначається, що дуже чітко роль Симеу прослідковується в структурі власності дніпропетровського телеканалу ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРИВАТ ТБ ДНІПРО". Тут Симеу – довірена особа Коломойського, через яку олігарх володіє каналом.

Крім того його роль прослідковується в структурі власності сталеливарного заводу в США, штаті Огайо – Warren Steel Holdings LLC.

За цей завод Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов з 2015 року судяться з мільйонером Вадимом Шульманом.

Зазначається, що формально, підприємство записане на офшорну компанію Halliwel Assets, Inc з Британських Віргінських островів. Але в ході судових баталій Шульман розкрив імена усіх бенефіціарів.

Кожному з акціонерів, згідно матеріалам справи, належала третина акцій заводу. Ігор Коломойський контролював свої акції через кіпріота Панікоса Симеу. Крім того, кіпріот керує Halliwel Assets, Inc з 2008 року.