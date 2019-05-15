Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко, в которой ГПУ конфисковала $1,3 млрд

Среда, 15 мая 2019, 11:19

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd", у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского.

В 2018 году "Украинская правда" и "Центр противодействия коррупции" опубликовали "секретное" судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича - $1,3 млрд.

Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги "осели" на счетах 10 оффшоров. В частности, и на счету "Sabulong trading LTD".

По информации ряда судебных решений, "Sabulong trading ltd" контролировали сбежавшие миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Именно им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы.

Формально, основателем "Sabulong trading ltd" через кипрскую компанию "Sykon nominees limited" был именно Паникос Симеу, который и руководил этой фирмой. Тогда же, в 2014 году, после открытия производства киприот полностью вышел из структуры собственности и управления токсической компанией.

Но Сергей Курченко не единственный украинский олигарх, интересы которого обслуживал Паникос Симеу.

Сообщается, что одновременно с Курченко киприот представлял интересы другого украинского олигарха Игоря Коломойского в сфере медиа, стали, шинном бизнесе и даже морских терминалов.

Отмечается, что очень четко роль Симеу прослеживается в структуре собственности днепропетровского телеканала Телекомпания "Приват ТВ Днепр". Здесь Симеу - доверенное лицо Коломойского, через которую олигарх владеет каналом.

Кроме того его роль прослеживается в структуре собственности сталелитейного завода в США, штате Огайо - Warren Steel Holdings LLC.

За этот завод Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом.

Отмечается, что формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.

Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КоломойскийКурченкооффшоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Коломойский
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
СБУ разоблачила бизнес-партнера Коломойского на краже 600 млн в первый день вторжения РФ
Схема на "Центрэнерго": суд назначил залог руководителю связанной с Коломойским компании
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: