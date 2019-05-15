Доверенное лицо Коломойского руководило фирмой Курченко, в которой ГПУ конфисковала $1,3 млрд

Доверенное лицо олигарха Игоря Коломойского одновременно руководило компанией беглеца Сергея Курченко - "Sabulong trading ltd", у которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского.

В 2018 году "Украинская правда" и "Центр противодействия коррупции" опубликовали "секретное" судебное решение, согласно которому, прокуратура конфисковала в окружение Януковича - $1,3 млрд.

Из решения следовало, что преступники использовали регистрационные документы, печати, систему клиент-банкинга для перевода средств из украинских компаний на подконтрольные фирмы на Кипре, Панаме и Белизе. В конечном счете деньги "осели" на счетах 10 оффшоров. В частности, и на счету "Sabulong trading LTD".

По информации ряда судебных решений, "Sabulong trading ltd" контролировали сбежавшие миллионеры Сергей Курченко и экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов. Именно им принадлежали компании, счета которых через несколько месяцев после Революции Достоинства были заблокированы.

Формально, основателем "Sabulong trading ltd" через кипрскую компанию "Sykon nominees limited" был именно Паникос Симеу, который и руководил этой фирмой. Тогда же, в 2014 году, после открытия производства киприот полностью вышел из структуры собственности и управления токсической компанией.

Но Сергей Курченко не единственный украинский олигарх, интересы которого обслуживал Паникос Симеу.

Сообщается, что одновременно с Курченко киприот представлял интересы другого украинского олигарха Игоря Коломойского в сфере медиа, стали, шинном бизнесе и даже морских терминалов.

Отмечается, что очень четко роль Симеу прослеживается в структуре собственности днепропетровского телеканала Телекомпания "Приват ТВ Днепр". Здесь Симеу - доверенное лицо Коломойского, через которую олигарх владеет каналом.

Кроме того его роль прослеживается в структуре собственности сталелитейного завода в США, штате Огайо - Warren Steel Holdings LLC.

За этот завод Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов с 2015 года судятся с миллионером Вадимом Шульманом.

Отмечается, что формально, предприятие записанное на оффшорную компанию Halliwel Assets, Inc с Британских Виргинских островах. Но в ходе судебных баталий Шульман раскрыл имена всех бенефициаров.

Каждому из акционеров, согласно материалам дела, принадлежала треть акций завода. Игорь Коломойский контролировал свои акции через киприота Паникос Симеу. Кроме того, киприот руководит Halliwel Assets, Inc с 2008 года.