Стало відомо, хто керує офшорами Коломойського

Український олігарх Ігор Коломойський має чимало активів, які виведені в офшори і записані на довірених осіб з Кіпру та США.

Про це йдеться у публікації "Української правди" та Центру протидії корупції: Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойского

Зазначається, що Коломойський є власником медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу "Приват" й нині частково арештовані.

Повідомляється, що арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей з Приватбанку. Інші активи завбачливо виведені в офшори або записані на довірених осіб – trusted persons.

Зокрема, мова йде про фірми, яким належить нерухомість, сталеливарні й феросплавні заводи в США та Грузії.

В розслідуванні вказується, що жодна з цих компаній напряму не записана на Ігоря Коломойського. Але всі вони мають спільних менеджерів, юристів та адреси.

"Цікаво, що ці ж самі менеджери управляють не тільки металом та рудою, а ще декількома групами компаній, які також фігурують у справі щодо виведення грошей із Приватбанку", - йдеться у публікації.

Так, один з довірених осіб Коломойського, кіпріот Панікос Симеу – керуючий партнер кіпрської юридичної фірми "Symeou & Konnaris LLC".

Зазначається, що Симеу був керівником кіпрської фірми "Sabulong trading ltd", одна з компаній, у якої ГПУ у 2017 році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією, створеною колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Повідомляється, що Коломойський довіряє Симеу значно ширший перелік активів: медіа, сталеливарні заводи, підприємства з виробництва шин та морські термінали.

Другий партнер олігарха американець Корф Мордехай – керівник його численних сталеливарних та марганцевих підприємств у США.

Зокрема, саме Корф був не лише президентом заводу, він також був співвласником компанії Optima Acquisitions LLC, яка кредитувала завод Warren Steel.

Optima Acquisitions – інвестиційна компанія, зареєстрована в штаті Делавер, який не розкриває бенефіціарів. Корф Мордехай керував цією фірмою з 2008 року. Компанія Acquisitions є власником іншої американської фірми – Optima Specialty Steel, Inc, яка володіє низкою сталеливарних заводів у різних штатах США.

Повідомляється, що Коломойського з міжнародною корпорацією "Eurotire" пов'язує не тільки його довірений кіпріот Панікос Симеу. Є ще два інші зв'язки. Один з них – партнер олігарха Уріел Лейбер.

Уріел Цві Лейбер – американець, який з 90-тих активно розвивав бізнес в Україні. Особливо Лейбер цікавиться нафтою: протягом 1997-99 років заснував дві паливні компанії ТЗОВ "МАВЕКС" та ТОВ "ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ".

Зазначається, що вже у 2010 році Лейбер став членом наглядової ради ПАТ "Укрнафта". Цю посаду займає і нині, станом на 11.03.2019 року. Також Лейбер є директором американської компанії OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC.

Повідомляється, що за даними видання "Bloomberg", ця фірма займається виробництвом шин і є дочірнім підприємством ПАТ "КБ "Приватбанк"

І, звичайно, саме Лейбер є директором групи компаній "Eurotire".

З Коломойським група компаній "Eurotire" пов'язана не тільки двома довіреними особами. І українські, й офшорні компанії "Eurotire" фігурують у справах щодо виведення грошей із Приватбанку.