Стало известно, кто управляет оффшорами Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский имеет немало активов, которые выведены в оффшоры и записанные на доверенных лиц из Кипра и США.

Об этом говорится в публикации "Украинской правды": Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

Отмечается, что Коломойский является владельцем медиа, сталелитейных, ферросплавных, нефтяных и газовых активов; элитной недвижимости, морских терминалов, курортов и самолетов. Все эти активы входят в условную группу "Приват" и сейчас частично арестованы.

Сообщается, что арест наложен только на те активы, которые напрямую записаны на миллиардера или задействованы в схемах вывода денег из Приватбанка. Другие активы предусмотрительно выведены в оффшоры или записаны на доверенных лиц - trusted persons.

В частности, речь идет о фирмах, которым принадлежит недвижимость, сталелитейные и ферросплавные заводы в США и Грузии.

В расследовании указывается, что ни одна из этих компаний напрямую не записана на Игоря Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов и адреса.

"Интересно, что эти же менеджеры управляют не только металлом и рудой, а еще несколькими группами компаний, которые также фигурируют в деле о выводе денег из Приватбанка", - говорится в публикации.

Так, один из доверенных лиц Коломойского, киприот Паникос Симеу - управляющий партнер кипрской юридической фирмы "Symeou & Konnaris LLC".

Отмечается, что Симе был руководителем кипрской фирмы "Sabulong trading ltd", одна из компаний, в которой ГПУ в 2017 году конфисковала $1,3 млрд, украденные в Украине преступной организацией, созданной бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Сообщается, что Коломойский доверяет Симеу значительно более широкий перечень активов: медиа, сталелитейные заводы, предприятия по производству шин и морские терминалы.

Второй партнер олигарха американец Корф Мордехай - руководитель его многочисленных сталелитейных и марганцевых предприятий в США.

В частности, именно Корф был не только президентом завода, он также был совладельцем компании Optima Acquisitions LLC, которая кредитовала завод Warren Steel.

Optima Acquisitions - инвестиционная компания, зарегистрированная в штате Делавер, который не раскрывает бенефициаров. Корф Мордехай руководил этой фирмой с 2008 года. Компания Acquisitions является владельцем другой американской компании - Optima Specialty Steel, Inc, которая владеет рядом сталелитейных заводов в разных штатах США.

Сообщается, что Коломойского с международной корпорацией "Eurotire" связывает не только его доверенный киприот Паникос Симеу. Есть еще две другие связи. Один из них - партнер олигарха Уриэл Лейбер.

Уриэл Цви Лейбер - американец, который с 90-х активно развивал бизнес в Украине. Особенно Лейбер интересуется нефтью: в течение 1997-99 годов основал две топливные компании ООО "МАВЕКС" и ООО "ПЕТРОЛИУМ-ИНВЕСТ".

Отмечается, что уже в 2010 году Лейбер стал членом наблюдательного совета ПАО "Укрнафта". Эту должность занимает и сейчас, по состоянию на 11.03.2019 года. Также Лейбер является директором американской компании OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI, INC.

Сообщается, что по данным издания "Bloomberg", эта фирма занимается производством шин и является дочерним предприятием ОАО "КБ" Приватбанк "

И, конечно, именно Лейбер является директором группы компаний "Eurotire".

С Коломойским группа компаний "Eurotire" связана не только двумя доверенными лицами. И украинские, и оффшорные компании "Eurotire" фигурируют в делах по выводу денег из Приватбанка.