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В Україні планують перший набір дівчат до військових ліцеїв

Середа, 15 травня 2019, 13:14

В Україні хочуть дозволити приймати дівчат до військових ліцеїв.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила, що на розгляд уряду внесено розпорядження про набір дівчат до військових ліцеїв.

Геращенко наголосила, що "ми за це з МФО "Рівні можливості" і дівчатами-міністрами довго боролися".

"Я дуже і дуже щаслива, тому що цього року буде перший набір дівчат у військові ліцеї. Пишаюся всіма українками", - написала вона Геращенко.

У березні 2019 року в Міноборони повідомляли, що вже розроблено проект наказу, яким нормативно врегульовується питання щодо надання прав дівчатам здобувати освіту у військових ліцеях.

Українська правда
Теми: арміягендер
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