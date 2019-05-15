В Україні планують перший набір дівчат до військових ліцеїв

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Середа, 15 травня 2019, 13:14

В Україні хочуть дозволити приймати дівчат до військових ліцеїв.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, міністр у справах ветеранів Ірина Фріз повідомила, що на розгляд уряду внесено розпорядження про набір дівчат до військових ліцеїв.

Геращенко наголосила, що "ми за це з МФО "Рівні можливості" і дівчатами-міністрами довго боролися".

"Я дуже і дуже щаслива, тому що цього року буде перший набір дівчат у військові ліцеї. Пишаюся всіма українками", - написала вона Геращенко.

У березні 2019 року в Міноборони повідомляли, що вже розроблено проект наказу, яким нормативно врегульовується питання щодо надання прав дівчатам здобувати освіту у військових ліцеях.

Українська правда

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Теми: армія гендер


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