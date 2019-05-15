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В Украине планируют первый набор девушек в военные лицеи

Среда, 15 мая 2019, 13:14

Украине хотят разрешить принимать девушек в военные лицеи.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что на рассмотрение правительства внесено распоряжение о наборе девушек в военных лицеях.

Геращенко отметила, что "мы за это с МФО "Равные возможности" и девушками-министрами долго боролись".

"Я очень и очень счастлива, потому что в этом году будет первый набор девушек в военные лицеи. Горжусь всеми украинками", - резюмировала Геращенко.

В марте 2019 году в Минобороны сообщали, что уже разработан проект приказа, которым нормативно регулируется вопрос о предоставлении прав девушкам получать образование в военных лицеях.

Темы: армиягендер
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