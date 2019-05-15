Пенсіонер намагався вивезти з окупованого Донецька 5 млн готівки
Громадянин України намагався вивезти з окупованого Донецька у схованках авто готівку в еквіваленті п’яти мільйонів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.
Зазначається, що 14 травня на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар’їнка" для оформлення на в’їзд з тимчасово окупованого Донецька прибув 60-річний громадянин України на автомобілі "Шевроле".
"Під час проведення контрольних операцій оглядовою групою прикордонників та представників Державної фіскальної служби, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, у конструктивних особливостях автомобіля було виявлено приховані валютні цінності", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з облаштованих схованок під обшивкою сидінь та панелі приладів правоохоронці вилучили 3 мільйони 400 тисяч гривень, понад 50 тисяч доларів США та близько тисячі євро.
За даними прес-служби ООС, чоловіка та виявлені кошти передано представникам слідчого відділу фінансових розслідувань Державної фіскальної служби для з’ясування їхнього походження, призначення та ухвалення відповідного правового рішення.
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