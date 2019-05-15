Пенсионер пытался вывезти из оккупированного Донецкая 5 млн наличных

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Среда, 15 мая 2019, 13:15

Гражданин Украины пытался вывезти из оккупированного Донецка в тайниках авто наличные в эквиваленте пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 14 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" для оформления на въезд с временно оккупированного Донецк прибыл 60-летний гражданин Украины на автомобиле "Шевроле".

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей Государственной фискальной службы, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, в конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены скрытые валютные ценности", - говорится в сообщении.

 
фото пресс-службы ООС
 
фото пресс-службы ООС

Сообщается, что с обустроенных тайниках под обшивкой сидений и панели приборов правоохранители изъяли 3 миллиона 400 тысяч гривен, более 50 тысяч долларов США и около тысячи евро.

 
фото пресс-службы ООС
 
фото пресс-службы ООС

По данным пресс-службы ООС, мужчину и выявленные средства переданы представителям следственного отдела финансовых расследований Государственной фискальной службы для выяснения их происхождения, назначения и принятия соответствующего правового решения.

Украинская правда

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Темы: ООС Донецк


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