Пенсионер пытался вывезти из оккупированного Донецкая 5 млн наличных

Гражданин Украины пытался вывезти из оккупированного Донецка в тайниках авто наличные в эквиваленте пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 14 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" для оформления на въезд с временно оккупированного Донецк прибыл 60-летний гражданин Украины на автомобиле "Шевроле".

"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей Государственной фискальной службы, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, в конструктивных особенностях автомобиля были обнаружены скрытые валютные ценности", - говорится в сообщении.

фото пресс-службы ООС фото пресс-службы ООС

Сообщается, что с обустроенных тайниках под обшивкой сидений и панели приборов правоохранители изъяли 3 миллиона 400 тысяч гривен, более 50 тысяч долларов США и около тысячи евро.

фото пресс-службы ООС фото пресс-службы ООС

По данным пресс-службы ООС, мужчину и выявленные средства переданы представителям следственного отдела финансовых расследований Государственной фискальной службы для выяснения их происхождения, назначения и принятия соответствующего правового решения.