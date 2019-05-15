Філарет каже, що ПЦУ має стати самостійною і оновити статут

Патріарх Філарет вважає, що нова об’єднана Православна церква України має скликати Собор і ухвалити новий статут як самостійна церква.

"Скликання Собору обов’язково повинно бути, тому що треба в статут, який зареєстрований державними органами, внести зміни і доповнення. І цим статутом керуватися", – заявив він на прес-конференції:.

"Той статут, який був прийнятий на Соборі в Софії 15 грудня, – це статут грецької церкви, і дія його закінчується отриманням томосу. Про це мені сказав митрополит Еммануїл", – уточнив Філарет:

Патріарх процитував слова екзарха: "Ви зараз у складі Константинопольського патріархату, а коли отримаєте томос, ви є автокефальна церква – і ви маєте право будувати свою церкву, як хочете. А поки ви погодилися стати частиною Константинопольського патріархату, ви повинні слухати нас".

За словами Філарета, 15 грудня 2018 року був "Собор не Української церкви, а Собор Київської митрополії у складі Константинопольського патріархату, і тому головував не патріарх київський, а представник вселенського патріарха".

"Треба на той собор дивитися як на собор Константинопольського патріархату. А тепер, коли ми отримали томос про автокефалію і об'єдналися з Автокефальною церквою і двома архієреями Московського патріархату, нам треба внести це в наш статут як продовження існування нашої церкви", – заявив він

"Ми не будуємо нову церкву. Бо ми чуємо, що ми починаємо нову церкву. А та, яка була до Собору – ми що, від неї відмовляємося? Ні, не відмовляємося, це є продовження", – сказав патріарх.

На запитання, які саме зміни хоче внести у статут, Філарет не відповів: "Як зміни, це вирішить Собор. Які саме, я вам зараз не скажу. Будуть внесені необхідні зміни, які будуть корисні для розбудови Української православної церкви".

А на запитання, чи треба узгоджувати з Константинополем зміни до статуту, патріарх відповів: "Ми не повинні узгоджувати наш статут із Константинополем, тому що ми є автокефальна церква. Про це мені сказав митрополит Еммануїл".

"Він сказав, поки ви в складі Константинополського патріархату, ви повинні підкорятися рішенням Вселенського патріархату, а отримаєте томос – дійте, як автокефальна церква. А оскільки це собор буде вже автокефальної Церкви української, то узгоджувати зі Вселенським патріархатом ми не будемо", – наголосив Філарет

Коли може бути Собор, він не сказав: "Це, як правильно сказав Епіфаній, залежить від священного Синоду і від архієрейського Собору. От коли вони визначать, тоді і буде".

Філарет також пояснив, що підписав постанову, в якій був пункт про ліквідацію УПЦ КП шляхом об'єднання церков, щоб стати частиною Вселенського патріархату і отримати томос.

"Нам треба було відмовитися від своєї автокефалії, стати частиною Константинопольського патріархату, а тоді провести Собор – і отримати томос про автокефалію. Без цього не був би канонічним ні Собор, ні томос", – наголосив він.

"Треба було вибрати: або стати тимчасово в склад Константинополсьокго патріархату, а потім отримати томос і бути автокефалією вже з томосом... Тому я підписав і архієреї підписали – як тимчасове явище, щоб отримати томос", – заявив патріарх