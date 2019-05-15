Филарет говорит, что ПЦУ должна стать самостоятельной и обновить устав

Патриарх Филарет считает, что новая объединенная Православная церковь Украины должна созвать Собор и принять новый устав как самостоятельная церковь.

"Созыв Собора обязательно должно быть, потому что надо в устав, зарегистрированный государственными органами, внести изменения и дополнения. И этим уставом руководствоваться", – заявил он на пресс-конференции.

"Тот устав, который был принят на Соборе в Софии 15 декабря, – это устав греческой церкви, и действие его заканчивается получением томоса. Об этом мне сказал митрополит Эммануил", – уточнил Филарет:

Патриарх процитировал слова экзарха: "Вы сейчас в составе Константинопольского патриархата, а когда получите томос, вы автокефальная церковь – и вы имеете право строить свою церковь, как хотите. А пока вы согласились стать частью Константинопольского патриархата, вы должны слушать нас".

По словам Филарета, 15 декабря 2018 года был "Собор не Украинской церкви, а Собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, и поэтому возглавлял его не патриарх киевский, а представитель вселенского патриарха".

"Надо на тот собор смотреть как на собор Константинопольского патриархата. А теперь, когда мы получили томос об автокефалии и объединились с Автокефальной церковью и двумя архиереями Московского патриархата, нам надо внести это в наш устав как продолжение существования нашей церкви", – заявил он.

"Мы не строим новую церковь. Но слышим, что мы начинаем новую церковь. А та, которая была до Собора, – мы что, от нее отказываемся? Нет, не отказываемся, это продолжение", – сказал патриарх.

На вопрос, какие именно изменения хочет внести в устав, Филарет не ответил: "Как изменения, это решит Собор. Какие именно, я вам сейчас не скажу. Будут внесены необходимые изменения, которые будут полезны для развития Украинской православной церкви".

А на вопрос, нужно ли согласовывать с Константинополем изменения в устав, патриарх ответил: "Мы не должны согласовывать наш устав с Константинополем, потому что мы автокефальная церковь. Об этом мне сказал митрополит Эммануил".

"Он сказал, что пока вы в составе Константинопольского патриархата, вы должны подчиняться решениям Вселенского патриархата, а получите томос – действуйте, как автокефальная церковь. А поскольку этот Собор будет уже автокефальной Церкви украинский, то согласовывать со Вселенским патриархатом мы не будем", – подчеркнул Филарет

Когда может быть Собор, он не сказал: "Это, как правильно сказал Епифаний, зависит от священного Синода и от архиерейского Собора. Вот когда они определят, тогда и будет".

Филарет также пояснил, что подписал постановление, в котором был пункт о ликвидации УПЦ КП путем объединения церквей, чтобы стать частью Вселенского патриархата и получить томос.

"Нам надо было отказаться от своей автокефалии, стать частью Константинопольского патриархата, а тогда провести Собор – и получить томос об автокефалии. Без этого не был бы каноническим ни Собор, ни томос", – подчеркнул он.

"Надо было выбрать: либо войти временно в состав Константинопольского патриархата, а потом получить томос и быть автокефалией уже с томосом… Поэтому я подписал и архиереи подписали – как временное явление, чтобы получить томос", – заявил патриарх