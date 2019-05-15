Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в зв'язку з оголошенням Україною про нові санкції проти Росії висловив надію, що інавгурація обраного президентом України Володимира Зеленського колись відбудеться і нагадав, що санкції з російської сторони були відповіддю на українські.

Про це сказав Пєсков журналістам у середу, відповідаючи на прохання прокоментувати нові санкції України проти Росії і на питання, чи буде Росія на них відповідати або дочекається інавгурації обраного президента, передає "Інтерфакс-Україна".

"В цілому треба все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (про санкції проти України – ред.) були спровоковані українською владою", - сказав Пєсков.

При цьому Пєсков висловив надію на вступ на посаду обраного президента України Зеленського.

"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента (України – ред.) відбудеться - рано чи пізно", - заявив прес-секретар глави держави.

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