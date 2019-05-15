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У Кремлі відреагували на нові санкції згадкою про інавгурацію Зеленського

Середа, 15 травня 2019, 13:59
У Кремлі відреагували на нові санкції згадкою про інавгурацію Зеленського

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в зв'язку з оголошенням Україною про нові санкції проти Росії висловив надію, що інавгурація обраного президентом України Володимира Зеленського колись відбудеться і нагадав, що санкції з російської сторони були відповіддю на українські.

Про це сказав Пєсков журналістам у середу, відповідаючи на прохання прокоментувати нові санкції України проти Росії і на питання, чи буде Росія на них відповідати або дочекається інавгурації обраного президента, передає "Інтерфакс-Україна".

"В цілому треба все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (про санкції проти України – ред.) були спровоковані українською владою", - сказав Пєсков.

При цьому Пєсков висловив надію на вступ на посаду обраного президента України Зеленського.

"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента (України – ред.) відбудеться - рано чи пізно", - заявив прес-секретар глави держави.

Нагадаємо:

  • У середу Кабінет міністрів поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну.
  • Пізніше в уряді розповіли, яких саме товарів стосуватимуться санкції. "Відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземний цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові або у вигляді клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини", – йдеться в повідомленні.

Теми: ЗеленськийсанкціїРосія
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