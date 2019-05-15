В Кремле отреагировали на новые санкции упоминанием об инаугурации Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с объявлением Украины о новых санкциях против России выразил надежду, что инаугурация избранного президентом Украины Владимира Зеленского когда-то произойдет и напомнил, что санкции с российской стороны были ответом на украинские.
Об этом Песков сказав журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции Украины против России и на вопрос, будет ли Россия на них отвечать или дождется инаугурации избранного президента, передает "Интерфакс-Украина".
"В целом надо все-таки вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (о санкциях против Украины - ИФ) были спровоцированы украинскими властями", - сказал Песков.
При этом Песков выразил надежду на вступление в должность избранного президента Украины Зеленского.
"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента (Украины – ред.) состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства.
Напомним:
- В среду Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.
- Позже в правительстве рассказали, каких именно товаров касаться санкции. "Отныне к ввозу на территорию Украины запрещены портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров, а также фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины", - говорится в сообщении.