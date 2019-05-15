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Кандидати витратили 1,7 млрд у першому турі, третину з цього Порошенко – ЧЕСНО

Середа, 15 травня 2019, 14:10

На президентську кампанію у першому турі виборів найбільше серед усіх кандидатів витратив Петро Порошенко, його виборчий фонд становив 585 мільйонів гривень.

Про це 15 травня повідомляє громадський рух "ЧЕСНО", проаналізувавши витрати кандидатів з виборчих фондів.

Відзначається, що разом кандидати витратили в першому турі 1,7 мільярдів гривень. При цьому, видатки Порошенка сягнули третини загальних витрат решти 43-х кандидатів.

Також розмір виборчого фонду перевищив 100 мільйонів гривень у Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, Володимира Зеленського, Олега Ляшка, Анатолія Гриценка та Сергія Тарути.

"Ще в 7-ми кандидатів виборчий фонд вимірювався десятками мільйонів. У 14-ти він був меншим за 1 мільйон гривень. А 6 учасників президентських перегонів подали до ЦВК "нульові" звіти, тобто єдиною витратою цих політиків на виборчу кампанію була застава під час реєстрації", - повідомили в громадському русі.

 

У "ЧЕСНО" зазначають, що на цих виборах політики частіше використовували нові способи агітації: соціальні мережі, YouTube, рекламу в Google тощо, хоча основні видатки кандидатів пішли на зовнішню та телевізійну рекламу, а витрат на просування в соцмережах у звітах майже немає.

Наприклад, остаточний фінансовий звіт за підсумками першого туру Володимира Зеленського майже не містить транзакцій, що свідчили б про оплату реклами в Інтернеті.

Хоча, керівник диджитал-напрямку "Команди Зеленського" Михайло Федорова зазначав в одному з інтерв’ю, що просування в Інтернеті  коштувало кандидату близько 250 тисяч доларів.

 

Крім того, попри закон, кандидати активно замовляли рекламу в 2018 році, ця реклама юридично не вважається передвиборчою агітацією, а тому кандидати можуть уникнути необхідності звітувати про ці видатки.

 

За законом кандидати зобов'язані фінансувати передвиборчу кампанію виключно з рахунку виборчого фонду або з державних коштів.

 

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Новообраним президентом країни став комік Володимир Зеленський. 
  • 25 березня повідомлялося, що серед кандидатів у президенти найбільше у свій виборчий фонд перерахував коштів діючий президент Петро Порошенко - 415 мільйонів гривень, що є рекордним у гривневому еквіваленті в історії президентських виборів в Україні.
  • Вибори президента у 2019 році коштуватимуть кандидатам значно дорожче за вибори 2014 року, навіть якщо конвертувати розміри виборчих фондів у долари.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори президента 2019виборигроші
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