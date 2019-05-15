Кандидаты потратили 1,7 млрд в первом туре, треть из этого Порошенко – ЧЕСНО

На президентскую кампанию в первом туре выборов больше всего из кандидатов потратил Петр Порошенко, его избирательный фонд составлял 585 млн гривен.

Об этом 15 мая сообщает общественное движение "ЧЕСНО", проанализировав расходы кандидатов из избирательных фондов.

Отмечается, что вместе кандидаты потратили в первом туре 17 млрд гривен. При этом расходы Порошенко достигли трети общих расходов остальных 43-х кандидатов.

Также размер избирательного фонда превысил 100 млн гривен у Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, Владимира Зеленского, Олега Ляшко, Анатолия Гриценко и Сергея Таруты.

"Еще в 7-ми кандидатов избирательный фонд измерялся десятками миллионов. В 14-ти он был меньше 1 млн гривен. А 6 участников президентской гонки подали в ЦИК "нулевые" отчеты, то есть единственной расходом этих политиков, на избирательную кампанию, был залог при регистрации", - сообщили в общественном движении.

В "ЧЕСТНО" отмечают, что на этих выборах политики чаще использовали новые способы агитации: социальные сети, YouTube, рекламу в Google и т.д., хотя основные расходы кандидатов пошли на внешнюю и телевизионную рекламу, а затрат на продвижение в соцсетях в отчетах почти нет.

Например, окончательный финансовый отчет по итогам первого тура Владимира Зеленского почти не содержит транзакций, свидетельствующих об оплате рекламы в Интернете.

Хотя, руководитель диджитал-направления "Команды Зеленского" Михаил Федорова отмечал в одном из интервью, что продвижение в Интернете стоило кандидату около 250 тысяч долларов.

Кроме того, несмотря на закон, кандидаты активно заказывали рекламу в 2018 году, эта реклама юридически не считается предвыборной агитацией, а поэтому кандидаты могут избежать необходимости отчитываться об этих расходах.

По закону кандидаты обязаны финансировать предвыборную кампанию исключительно со счета избирательного фонда или из государственных средств.

Напомним: