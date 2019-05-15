Матіос розповів про свої відносини з Зеленським

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що добре знає новобраного президента Володимира Зеленського, але останній раз бачився з ним рік тому.

Про це він сказав у середу передає "Інтерфакс-Україна".

Так, відповідаючи на запитання журналіста, чи зустрічався Матіос із Зеленським, прокурор сказав: "Так. Більше того, я з ним добре знайомий".

При цьому він додав, що не ходив на його концерти.

За його словами, що у нього з Зеленським "нормальні людські відносини".

Матіос наголосив, що коли верховний головнокомандувач викличе його як головного військового прокурора, то він, "як людина військова, повинен буде прийти і зробити відповідну доповідь".

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