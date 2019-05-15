Матиос рассказал о своих отношениях с Зеленским
Среда, 15 мая 2019, 15:19
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что хорошо знает избранного президента Владимира Зеленского, но последний раз виделся с ним год назад.
Об этом он сказал в среду передает "Интерфакс-Украина".
Так, отвечая на вопрос журналиста, встречался ли Матиос с Зеленским, прокурор сказал: "Да. Более того, я с ним хорошо знаком".
При этом он добавил, что не ходил на его концерты.
По его словам, у него с Зеленским "нормальные человеческие отношения".
Матиос отметил, что когда верховный главнокомандующий вызовет его как главного военного прокурора, то он, "как человек военный, должен будет прийти и сделать соответствующий доклад".
Напомним
- Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что уйдет со службы только после наступления мира.