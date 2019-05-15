Матиос рассказал о своих отношениях с Зеленским

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Среда, 15 мая 2019, 15:19

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что хорошо знает избранного президента Владимира Зеленского, но последний раз виделся с ним год назад.

Об этом он сказал в среду передает "Интерфакс-Украина".

Так, отвечая на вопрос журналиста, встречался ли Матиос с Зеленским, прокурор сказал: "Да. Более того, я с ним хорошо знаком".

При этом он добавил, что не ходил на его концерты.

По его словам, у него с Зеленским "нормальные человеческие отношения".

Матиос отметил, что когда верховный главнокомандующий вызовет его как главного военного прокурора, то он, "как человек военный, должен будет прийти и сделать соответствующий доклад".

Напомним

  • Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что уйдет со службы только после наступления мира.

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Темы: Матиос прокуратура Зеленский


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