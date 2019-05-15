ГПУ: Депутат захопив агрокомплекс, який належав добровольцю АТО з США

Депутату Київської облради Віталію Карлюку повідомили про підозру в причетності до рейдерського захоплення агрокомплексу, який належав загиблому в зоні проведення антитерористичної операції добровольцю зі США (українського походження) Марку (Маркіяну) Паславському.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Росава-К", яка належала загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському оголошено підозру депутату Київької облради В. Карлюку", - написав генпрокурор.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у квітні 2016 року прокуратура Київської області у цій справі повідомила про підозру у скоєнні злочину й оголосила в міжнародний розшук колишнього учасника ТОВ "Русава-К".

За інформацією прокуратури, після смерті Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ "Русава-К". Унаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи з’ясовано, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ "Русава-К" виготовлено й підписано вже після загибелі Паславського.

Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Будучи громадянином США українського походження, він брав участь в антитерористичній операції у складі добровольчого батальйону "Донбас".