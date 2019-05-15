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ГПУ: Депутат захватил агрокомплекс, который принадлежал добровольцу АТО с США

Среда, 15 мая 2019, 15:49

Депутату Киевского облсовета Виталию Карлюку сообщили о подозрении в причастности к рейдерскому захвату агрокомплекса, который принадлежал погибшему в зоне проведения антитеррористической операции добровольцу из США (украинского происхождения) Марку (Маркиану) Паславскому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В резонансном деле рейдерского завладения агрокомплекса "Росава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу, украинцу американского происхождения Марку Паславскому объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В. Карлюку", - написал генпрокурор.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в апреле 2016 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении преступления и объявила в международный розыск бывшего участника ООО "Русава-К".

По информации прокуратуры, после смерти Паславского появились новые владельцы агрокомпании, которые подделали протокол общего собрания участников ООО "Русава-К". Вследствие таких незаконных действий были выведены из состава учредителей общества владелец 3% акций и компания-основательница, представителем которой был Паславский.

Кроме того, по результатам проведения судебно-технической экспертизы установлено, что договор купли-продажи о продаже доли уставного капитала ООО "Русава-К" изготовлен и подписан уже после гибели Паславского.

Паславский погиб 19 августа 2014 в Иловайске. Будучи гражданином США украинского происхождения, он принимал участие в антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Донбасс".

Темы: рейдерствоСШААТО
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