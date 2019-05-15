До Порошенка і Ситника позивається скандальний нардеп
Народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва, в якому нардеп хоче судитись із посадовцями.
Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ.
Крім того, народний обранець вважає, що у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро. Розенблат хоче, щоб суд це підтвердив і визнав протиправними дії Ситника на посаді.
Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо:
- Наприкінці 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта. Цей позов також подавав Розенблат.
- Розенблат також оприлюднював запис, на якому людина із голосом Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.
- НАБУ розслідувало так звану бурштинову справу, де підозрюваним був, зокрема, Розенблат.
- 8 жовтня 2018 року цю справу направили до суду. Антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
- Зокрема Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.
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