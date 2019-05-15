До Порошенка і Ситника позивається скандальний нардеп

Народний депутат Борислав Розенблат подав позов до президента Петра Порошенка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це повідомляє Окружний адміністративний суд Києва, в якому нардеп хоче судитись із посадовцями.

Розенблат просить встановити, що у президента немає повноважень призначати директора НАБУ.

Крім того, народний обранець вважає, що у Ситника відсутні компетенції для виконання обов’язків очільника бюро. Розенблат хоче, щоб суд це підтвердив і визнав протиправними дії Ситника на посаді.

Наразі суд досліджує матеріали позову та вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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