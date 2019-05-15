С Порошенко и Сытником хочет судиться скандальный нардеп

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Среда, 15 мая 2019, 17:05

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, в котором нардеп хочет судиться с чиновниками.

Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ.

Кроме того, народный избранник считает, что у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро. Розенблат хочет, чтобы суд это подтвердил и признал противоправными действия Сытника в должности.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним:

  • В конце 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте. Этот иск также подавал Розенблат.
  • Розенблат также обнародовал запись, на котором человек с голосом Сытника рассказывает, что помогал кандидату в президенты США Хиллари Клинтон во время выборов в 2016 году.
  • НАБУ расследовало так называемое янтарное дело, где подозреваемым был, в частности, Розенблат.
  • 8 октября 2018 года это дело направили в суд. Антикоррупционные органы считают, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добыча янтаря в Украине.
  • В частности Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларовза влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.

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