С Порошенко и Сытником хочет судиться скандальный нардеп

Народный депутат Борислав Розенблат подал иск к президенту Петру Порошенко и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

Об этом сообщает Окружной административный суд Киева, в котором нардеп хочет судиться с чиновниками.

Розенблат просит установить, что у президента нет полномочий назначать директора НАБУ.

Кроме того, народный избранник считает, что у Сытника отсутствуют компетенции для выполнения обязанностей главы бюро. Розенблат хочет, чтобы суд это подтвердил и признал противоправными действия Сытника в должности.

Сейчас суд исследует материалы иска и решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним: