Глава МЗС Чехії засудив візит чеського депутата на річницю "ДНР"

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Середа, 15 травня 2019, 17:07

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек засудив візит депутата від Комуністичної партії Чехії у Моравії Зденека Ондрачека до окупованого Донецька.

Про це міністр написав у Twitter.

"Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську республіку. Окрім відео з цим "успіхом", я не знаю, якою була мета його поїздки" - написав Петршичек.

Він також долучив відеоролик з суботніх "святкувань" у Донецьку з нагоди п’ятої річниці створення самопроголошеної "ДНР".

На відео можна побачити чорний автомобіль з прапором Чехії, що під’їжджає до червоної доріжки, на якій стоїть ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

 
Зденек Ондрачек і Денис Пушилін

Модератор при цьому оголошує про візит делегації Чеської республіки. З автомобіля виходить Зденек Ондрачек, а після його привітання з Пушиліним звучить гімн Чехії.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс подякував главі МЗС Чехії за засудження візиту і висловив сподівання, що парламент Чехії також засудить поїздку Ондрачека.

"Це образливо, коли хтось порушує міжнародне право, прикриваючись прапором і гімном дружньої до України Чехії" - написав Перебийніс у Twitter.

Видання Aktualne.cz повідомляє, що посольство України також готує ноту протесту у зв’язку з візитом Ондрачека.

Нагадаємо:

  • Зденек Ондрачек був єдиним депутатом чеського парламенту, який прийшов на відкриття так званого "представництва ДНР" в Чехії. 
  • У 2015 році Ондрачека не впустили до України в аеропорту "Бориспіль". На своїх сторінках у соцмережах він переживав за долю Маріуполя, "оточеного військами Правого сектора, де забороняють говорити по-російськи".
  • Партія КПЧМ, в яку входить Ондрачек, максимально перешкоджала голосуванню в чеському парламенті щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Європейська правда

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Теми: ДНР Чехія МЗС


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