Глава МЗС Чехії засудив візит чеського депутата на річницю "ДНР"

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек засудив візит депутата від Комуністичної партії Чехії у Моравії Зденека Ондрачека до окупованого Донецька.

Про це міністр написав у Twitter.

"Депутат Ондрачек ганьбить Чехію. Під час цього візиту він офіційно не представляв Чеську республіку. Окрім відео з цим "успіхом", я не знаю, якою була мета його поїздки" - написав Петршичек.

Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto “úspěchem” nevím, jaký byl cíl jeho cesty. https://t.co/EIc0IcLut7 — Tomáš Petříček (@TPetricek) 15 травня 2019 р.

Він також долучив відеоролик з суботніх "святкувань" у Донецьку з нагоди п’ятої річниці створення самопроголошеної "ДНР".

На відео можна побачити чорний автомобіль з прапором Чехії, що під’їжджає до червоної доріжки, на якій стоїть ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Зденек Ондрачек і Денис Пушилін

Модератор при цьому оголошує про візит делегації Чеської республіки. З автомобіля виходить Зденек Ондрачек, а після його привітання з Пушиліним звучить гімн Чехії.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс подякував главі МЗС Чехії за засудження візиту і висловив сподівання, що парламент Чехії також засудить поїздку Ондрачека.

"Це образливо, коли хтось порушує міжнародне право, прикриваючись прапором і гімном дружньої до України Чехії" - написав Перебийніс у Twitter.

Děkuji panu ministru @TPetricek za odsouzení „návštěvy“ poslance Ondráčka do okupovaného Ruském Doněcka. Je pohoršující, že někdo porušuje mezinárodní právo a přikrývá se vlajkou a hymnou přátelské k Ukrajině ČR. Doufám, že tento čin odsoudí i @snemovna https://t.co/z7jfJLYO9I — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 15 травня 2019 р.

Видання Aktualne.cz повідомляє, що посольство України також готує ноту протесту у зв’язку з візитом Ондрачека.

Нагадаємо:

Зденек Ондрачек був єдиним депутатом чеського парламенту, який прийшов на відкриття так званого "представництва ДНР" в Чехії.

У 2015 році Ондрачека не впустили до України в аеропорту "Бориспіль". На своїх сторінках у соцмережах він переживав за долю Маріуполя, "оточеного військами Правого сектора, де забороняють говорити по-російськи".

Партія КПЧМ, в яку входить Ондрачек, максимально перешкоджала голосуванню в чеському парламенті щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Європейська правда