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Комітет Ради підтримав легалізацію медичної марихуани

Середа, 15 травня 2019, 18:01

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення зареєструвати запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.

Відповідне рішення було прийнято одностайно на засіданні комітету 15 травня.

Голова комітету член фракції "Батьківщина" Григорій Немиря зазначив, що це прецендент, коли комітет ухвалює рішення за підсумками розгляду елетронної петиції "Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права громадян", яка набрала більше 25 тисяч голосів підтримки.

Член депутатської фракції Політичної партії "Народний фронт" Георгій Логвинський пояснив, що робоча група підтримала ініціативу авторів цієї петиції.

"Рішення робочої групи, яке ми прийняли, було наступне: ми подаємо законопроект, який приймається в першому читанні, приймаємо це за основу, далі будемо розглядати, які є бачення розвитку цього напрямку", – сказав нардеп.

Документ, який має умовну назву "законопроект про право на життя", має на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани.

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Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаздоров'язаконодавство
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