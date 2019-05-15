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Комитет Рады поддержал легализацию медицинской марихуаны

Среда, 15 мая 2019, 18:01

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение зарегистрировать предложенный неправительственными организациями законопроект о легализации медицинского использования марихуаны.

Соответствующее решение было принято единогласно на заседании 15 мая.

Председатель комитета член фракции "Батькивщина" Григорий Немыря отметил, что это прецедент, когда комитет принимает решение по итогам рассмотрения элетронной петиции "Законодательно урегулировать каннабис для науки и медицины - защитить конституционные права граждан", которая набрала больше 25 тысяч голосов поддержки.

Член депутатской фракции политической партии "Народный фронт" Георгий Логвинский пояснил, что рабочая группа поддержала инициативу авторов этой петиции.

"Решение рабочей группы, которое мы приняли, было следующее: мы подаем законопроект, который принимается в первом чтении, принимаем это за основу, дальше будем рассматривать, какие есть видение развития этого направления", – сказал нардеп.

Документ под условным названием "законопроект о праве на жизнь" имеет целью предоставить больным доступ к препаратам на основе медицинской марихуаны.

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Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Радаздоровьезаконодательство
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