Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В НАБУ назвали завислу у суді справу-"рекордсменку"

Середа, 15 травня 2019, 18:09

З-поміж майже 200 справ НАБУ і САП, які перебувають у судах, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект", яке не розглядається більше 2 років.

Про це у середу повідомляє прес-служба НАБУ.

В бюро зазначають, що загалом кожне четверте провадження не розглядається по суті.

""Рекордсменом" серед вже розслідуваних НАБУ і САП справ, які не поспішають розглядати судді, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект". Впродовж 25 місяців, які минули від скерування обвинувального акта до суду, не відбулось навіть підготовчого засідання. Найближчі плани — липень 2019 року", - йдеться у повідомленні. 

"На жаль, інтервал у 2-3 місяці для розгляду судами справ НАБУ і САП є сталою практикою. Серед причин — завантаженість суддів, їхні відпустки або відрядження", - заявляють у НАБУ.

Станом на кінець квітня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо:

  • НАБУ час від часу повідомляє, що суди з різних причин не розглядають їхні справи.

Українська правда
Теми: НАБУсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: