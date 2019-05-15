В НАБУ назвали завислу у суді справу-"рекордсменку"

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Середа, 15 травня 2019, 18:09

З-поміж майже 200 справ НАБУ і САП, які перебувають у судах, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект", яке не розглядається більше 2 років.

Про це у середу повідомляє прес-служба НАБУ.

В бюро зазначають, що загалом кожне четверте провадження не розглядається по суті.

""Рекордсменом" серед вже розслідуваних НАБУ і САП справ, які не поспішають розглядати судді, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект". Впродовж 25 місяців, які минули від скерування обвинувального акта до суду, не відбулось навіть підготовчого засідання. Найближчі плани — липень 2019 року", - йдеться у повідомленні. 

"На жаль, інтервал у 2-3 місяці для розгляду судами справ НАБУ і САП є сталою практикою. Серед причин — завантаженість суддів, їхні відпустки або відрядження", - заявляють у НАБУ.

Станом на кінець квітня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо:

  • НАБУ час від часу повідомляє, що суди з різних причин не розглядають їхні справи.

Українська правда

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Теми: НАБУ суд


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