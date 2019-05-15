В НАБУ назвали зависшее в суде дело-"рекордсмен"

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Среда, 15 мая 2019, 18:09

Среди почти 200 дел НАБУ и САП, которые находятся в судах, есть производство по факту хищения имущества государственного проектного института "Запорожгражданпроект", которое не рассматривается более 2 лет.

Об этом в среду сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро отмечают, что в целом каждое четвертое производство не рассматривается по существу.

"Рекордсменом" среди уже расследованных НАБУ и САП дел, которые не спешат рассматривать судьи, является производство по факту хищения имущества государственного проектного института "Запорожгражданпроект". В течение 25 месяцев, прошедших с направление обвинительного акта в суд, не произошло даже подготовительного заседания. Ближайшие планы - июль 2019", - говорится в сообщении.

"К сожалению, интервал в 2-3 месяца для рассмотрения судами дел НАБУ и САП является постоянной практикой. Среди причин - загруженность судей, их отпуска или командировки", - заявляют в НАБУ.

По состоянию на конец апреля 2019 года большинство решений по делам от НАБУ и САП - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Напомним:

  • НАБУ время от времени сообщает, что суды по разным причинам не рассматривают их дела.

Украинская правда

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Темы: НАБУ суд


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