Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля Павлополя

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10разів обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Павлополя із 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів та з 120 мм мінометів біля Мар’їнки.

Також вони тричі обстріляли з 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів українських військових поруч з Миколаївкою, двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки, з автоматичних станкових гранатометів в районі Пісок та з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з 82 мм мінометів поблизу Золотого-4, з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї біля Південного та з 82 мм мінометів в районі Новгородського.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.