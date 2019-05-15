Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Павлополя

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Среда, 15 мая 2019, 18:35

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 10 раз обстреляли украинские опорные пункты.

Они обстреляли их у Павлополя из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и из 120 мм минометов у Марьинки.

Также они трижды обстреляли из 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов украинских военных рядом с Николаевкой, дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, из автоматических станковых гранатометов в районе Песок и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из 82 мм минометов вблизи Золотого-4, из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия у Южного и из 82 мм минометов в районе Новгородского.

Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.

В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс ОРДЛО война


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