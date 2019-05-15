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Вакарчук збирається у четвер презентувати свою партію

Середа, 15 травня 2019, 18:50
Вакарчук збирається у четвер презентувати свою партію

Співак Святослав Вакарчук у четвер 16 травня оголосить про створення партії "Голос", з якою може піти на парламентські вибори.

Анонс події Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав він.

Подія повинна відбутися об 11 годині.

Джерела УП підтвердили, що партія Вакарчука отримає назву "Голос".

Читайте також: "Святослав Вакарчук: Я ніколи не заявляв, що збираюся йти на президентські вибори. Я нікому нічого не обіцяв"

Нагадаємо:

  • Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.

Українська правда
Теми: ВакарчуквибориВерховна Рада
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