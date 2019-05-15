Вакарчук збирається у четвер презентувати свою партію
Середа, 15 травня 2019, 18:50
Співак Святослав Вакарчук у четвер 16 травня оголосить про створення партії "Голос", з якою може піти на парламентські вибори.
Анонс події Вакарчук опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Друзі, приходьте завтра на оглядовий майданчик коло музею історії України, щоб почути разом зі мною новий голос", - написав він.
Подія повинна відбутися об 11 годині.
Джерела УП підтвердили, що партія Вакарчука отримає назву "Голос".
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Нагадаємо:
- Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.
- Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні.
Українська правда