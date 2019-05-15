Вакарчук собирается в четверг презентовать свою партию
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Среда, 15 мая 2019, 18:50
Певец Святослав Вакарчук в четверг 16 мая объявит о создании партии "Голос", с которой может пойти на парламентские выборы.
Анонс события Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.
"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - написал он.
Событие должно состояться в 11:00.
Источники УП подтвердили, что партия Вакарчука получит название "Голос".
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Напомним
- Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.
- Певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
Украинская правда
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