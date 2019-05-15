Вакарчук собирается в четверг презентовать свою партию

Певец Святослав Вакарчук в четверг 16 мая объявит о создании партии "Голос", с которой может пойти на парламентские выборы.

Анонс события Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - написал он.

Событие должно состояться в 11:00.

Источники УП подтвердили, что партия Вакарчука получит название "Голос".

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Напомним