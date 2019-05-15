Клімкін: країни, що повертають РФ у ПАРЄ, стають співучасниками підриву Мінська

Глава МЗС України Павло Клімкін стверджує, що країни, які готові повернути росіян у Парламентську асамблею Ради Європи без виконання ними жодних умов, стають співучасниками підриву мінських угод.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністр зазначив, що Мінськ вже тривалий час перебуває у коматозному стані, а рішення РФ про роздачу паспортів українцям окупованого Донбасу перетворює ці домовленості на зомбі.

Він наголосив, що Україна важкою ціною виконувала Мінські домовленості, а Москва не ховаючись їх підривала.

"І якщо зараз окремі країни-члени готові повертати до ПАРЄ агресора і порушника міжнародного права просто так, без виконання ним жодних з поставлених умов - вони мають бути свідомі того, що стають співучасниками підриву Мінську" - написав Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ матиме значні символічні наслідки.

"Це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без жодних кроків з її боку до нормальності. І ті, хто уможливлює таку викривлену глобальну реальність, мають понести за це частину відповідальності" - заявив міністр.

"А якщо дехто в Європі піддаватиметься на шантаж Кремля і ховатиме голову у пісок - від Ради Європи і, зрештою, від усіх європейських цінностей дуже швидко може нічого не лишитися" - наголосив він.

Нагадаємо, 13 травня у Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін припустив відмову України від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави доб’ються зняття санкційного тиску з РФ у Раді Європи.

У відповідь на це в МЗС Франції закликали не пов'язувати Мінські угоди з ситуацією в Раді Європи.