Климкин: страны, возвращающие РФ в ПАСЕ, становятся соучастниками подрыва Минска

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что страны, которые готовы вернуть россиян в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения ими каких-либо условий, становятся соучастниками подрыва минских соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что Минск уже долгое время находится в коматозном состоянии, а решение РФ о раздаче паспортов украинцам оккупированного Донбасса превращает эти договоренности на зомби.

Он отметил, что Украина тяжелой ценой выполняла Минские договоренности, а Москва не прячась их подрывала.

"Если сейчас отдельные страны-члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им каких-либо из поставленных условий - они должны быть осведомлены, что становятся соучастниками подрыва Минска", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия.

"Это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ без никаких шагов с ее стороны к нормальности. И те, кто делает такую искаженную глобальную реальность, должны понести за это часть ответственности", - заявил министр.

"А если кое-кто в Европе будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и, наконец, от всех европейских ценностей очень быстро может ничего не остаться", - отметил он.

Напомним, накануне в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин допустил отказ Украины от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления на РФ в Совете Европы.

В ответ на это в МИД Франции призвали не связывать Минские соглашения с ситуацией в Совете Европы.