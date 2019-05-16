У Сан-Франциско частково заборонили технологію розпізнавання облич

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Четвер, 16 травня 2019, 04:19

Сан-Франциско став першим містом США, у якому заборонили технологію розпізнавання облич. Заборона стане чинною через місяць.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що це рішення є частиною більш широкої постанови про заборону таємного спостереження.

При цьому, технологію розпізнавання облич продовжать використовувати на об'єктах федерального значення - у місцевому порту та аеропорту.

Приватні власники (наприклад, власники кафе і ресторанів) матимуть право використовувати камери відеоспостереження з функцією розпізнаванням облич, записи з них потім зможе використати поліція.

"Ми всі за надійну охорону, але ніхто з нас не хоче жити в поліцейській державі", - сказав член міськради Сан-Франциско Аарон Пескін, який є один з ініціаторів заборони.

Він вважає що технологія розпізнавання є "принципово агресивною".

У той же час противники такого рішення переконані, що заборона тільки ускладнить роботу правоохоронців.

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Теми: США технології


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