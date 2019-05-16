В Сан-Франциско частично запретили технологию распознавания лиц

Сан-Франциско стал первым городом США, в котором запретили технологию распознавания лиц. Запрет вступит в силу через месяц.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что это решение является частью более широкого постановления о запрете тайного наблюдения.

При этом, технологию распознавания лиц продолжат использовать на объектах федерального значения - в местном порту и аэропорту.

Частные собственники (например, владельцы кафе и ресторанов) имеют право использовать камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, записи с них потом сможет использовать полиция.

"Мы все за надежную охрану, но никто из нас не хочет жить в полицейском государстве", - сказал член горсовета Сан-Франциско Аарон Пескин, который является одним из инициаторов запрета.

Он считает, что технология распознавания является "принципиально агрессивной".

В то же время противники такого решения убеждены, что запрет только усложнит работу правоохранителей.